दुल्हनों के लिए बेहद खास हैं ये नेल एक्सटेंशन डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की खूबसूरती
Shreya Pandey
| May 02, 2025
दुल्हनों के शादी में नेल डिजाइन भी करवाना होता है.
नेल एक्सटेंशन से हाथों की खूबसूरती बढ़ जाती है. यह देखने में बहुत सुंदर लगता है.
हम आपको कुछ नेल डिजाइन को दिखा रहें हैं, जो ब्राइड के लिए बेहद खास हैं.
शादियों में आप डार्क रेड और सिल्वर कलर में एक्सटेंशन करा सकते हैं.
दुल्हनों के लिए स्टोन वाला डिजाइन भी भीड़ खास है, यह आपके हाथों की सुंदरता को बढ़ा देगा.
ब्राइड के लिए ये डिजाइन भी बहुत शानदार है. इसका लुक भी बेहद प्यारा लगेगा.
अगर आप कुछ लाइट ट्राई करना चाहती हैं तो आप हल्के पिंक में भी नेल डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.
