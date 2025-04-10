समर लुक के लिए एकदम परफेक्ट हैं ये आउटफिट्स, नहीं होगा गर्मी का एहसास
Shreya Pandey
| Apr 10, 2025
गर्मी के दिन में अगर आप कम्फर्टेबल ड्रेस पहनना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेसेज की तरह समर ड्रेस पहन सकती हैं.
ये खूबसूरत और हल्के ड्रेस आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे. साथ ही यह कंफर्ट भी देगा.
गर्मियों में आप अनुष्का सेन की तरह फ्लोरल ड्रेस पहन सकती हैं.
जन्नत जुबैर की तरह आप गर्मियों में कॉटन ड्रेस भी पहन सकती हैं. यह बहुत कम्फर्टेबल भी लगेगा.
गर्मियों में आप सुहाना खान की तरह फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस भी पहन सकती हैं. यह भी खूबसूरत लुक देगा.
अनन्या पांडेय की तरह आप स्लीवलेस मिडी भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक भी बहुत प्यारा लगेगा.
गर्मियों के लिए आलिया भट्ट की तरह ब्लू ड्रेस भी अच्छा ऑप्शन है. यह भी आपको शानदार लुक देगा.
