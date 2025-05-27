40+ महिलाओं के लिए बेहद स्पेशल हैं करीना की ये साड़ियां, लुक देख नहीं हटेगी पतिदेव की नजर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 27, 2025
करीना कपूर इंडस्ट्री की बेहद बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
एक्ट्रेस 44 साल की हो गईं हैं लेकिन वो अब भी खूबसूरत लगती हैं
एक्ट्रेस का फैशन सेन्स बहुत कमाल का है. आप शादियों के लिए इनसे साड़ी आईडिया ले सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड सिल्क साड़ी कैरी कर सकती हैं.
बोल्ड लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह बेबी पिंक में शिमरी साड़ी पहन सकती हैं.
शादियों में आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
शादियों में आप रेड साड़ी भी पहन सकती हैं. इसे देख लोग आपको देखते ही रह जाएंगे.
