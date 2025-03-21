वेडिंग सीजन के लिए स्पेशल हैं रानी मुखर्जी की ये साड़ियां, 47 की उम्र में लगेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 21, 2025

रानी मुखर्जी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इनकी खूबसूरती और सादगी किसी को भी दीवाना बना देगी.

Source: Bollywoodlife.com

रानी का फैशन सेंस भी कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रेड साड़ी में एक्ट्रेस का लुक बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

सिल्क बंगाली साड़ी भी शादियों में पहन सकती हैं. ये भी अच्छा लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

सिंपल और सोबर लुक के लिए आप ब्लैक साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में येलो बनारसी साड़ी भी अच्छा ऑप्शन है. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप शादी में हल्के साड़ी पहनना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मर्दानी से लेकर हिचकी तक, जरूर देखें रानी मुखर्जी की ये शानदार फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.