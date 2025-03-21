वेडिंग सीजन के लिए स्पेशल हैं रानी मुखर्जी की ये साड़ियां, 47 की उम्र में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 21, 2025
रानी मुखर्जी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इनकी खूबसूरती और सादगी किसी को भी दीवाना बना देगी.
रानी का फैशन सेंस भी कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं.
रेड साड़ी में एक्ट्रेस का लुक बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है.
सिल्क बंगाली साड़ी भी शादियों में पहन सकती हैं. ये भी अच्छा लुक देगा.
सिंपल और सोबर लुक के लिए आप ब्लैक साड़ी भी पहन सकती हैं.
शादियों में येलो बनारसी साड़ी भी अच्छा ऑप्शन है. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
अगर आप शादी में हल्के साड़ी पहनना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं.
