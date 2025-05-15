वट सावित्री पूजा में पहनने के लिए परफेक्ट हैं ये साड़ियां

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 15, 2025

वट सावित्री व्रत सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इसे सभी औरतें करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वट सावित्री व्रत पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है. इसका इंतजार महिलाएं बेसब्री से करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप भी इस साल वट सावित्री व्रत कर रहीं हैं तो इन एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पूजा के लिए आप हेमा मालिनी की तरह पिंक कलर में सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप करिश्मा कपूर की तरह बेबी पिंक साड़ी भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी खूबसूरत लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

सावित्री व्रत के लिए माधुरी दीक्षित की ब्लू बॉर्डर वाली साड़ी भी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

आप रुपाली गांगुली की तरह ऑर्गेंजा साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक भी खूबसूरत लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पार्टियों में गॉर्जियस लुक के लिए पहनें नितांशी गोयल की ये ड्रेसेस, वेस्टर्न लुक में लगेंगी कयामत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.