वट सावित्री पूजा में पहनने के लिए परफेक्ट हैं ये साड़ियां
Shreya Pandey
| May 15, 2025
वट सावित्री व्रत सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इसे सभी औरतें करती हैं.
वट सावित्री व्रत पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है. इसका इंतजार महिलाएं बेसब्री से करती हैं.
अगर आप भी इस साल वट सावित्री व्रत कर रहीं हैं तो इन एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
पूजा के लिए आप हेमा मालिनी की तरह पिंक कलर में सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.
आप करिश्मा कपूर की तरह बेबी पिंक साड़ी भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी खूबसूरत लगेगा.
सावित्री व्रत के लिए माधुरी दीक्षित की ब्लू बॉर्डर वाली साड़ी भी परफेक्ट है.
आप रुपाली गांगुली की तरह ऑर्गेंजा साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक भी खूबसूरत लगेगा.
