60+ महिलाओं के लिए स्पेशल हैं नीना गुप्ता की ये साड़ियां, लगेंगी एकदम जवान और हसीन
Shreya Pandey
| Jun 12, 2025
नीना गुप्ता आजकल बहुत ट्रेंड में हैं. इनकी सीरीज पंचायत 4 आने वाला है.
नीना गुप्ता 66 साल की हैं. लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सूंदर लगती हैं.
आप शादी या किसी पार्टी फंक्शन में नीना की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
आप किसी शादी में एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
आप नीना की तरह नेट वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप फंक्शन में नीना की तरह फ्लावर प्रिंटेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप किसी पार्टी में एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
