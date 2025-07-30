45+ महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल हैं Rupali Ganguly की ये साड़ियां, हर कोई करेगा तारीफ

45+ महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल हैं Rupali Ganguly की ये साड़ियां, हर कोई करेगा तारीफ
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 30, 2025
टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली बहुत खूबसूरत और सुन्दर लगती हैं.
रुपाली गांगुली ने अनुपमा फेम में बहुत नाम कमाया. आज के समय में ये टीवी की बड़ी एक्ट्रेस हैं.
आप भी इनसे साड़ी आईडिया ले सकती हैं. इन साड़ी में आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप पार्टी में रुपाली की तरह ऑर्गेंजा वाली साड़ी पहन सकती हैं.
45 से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सिल्क साड़ी भी शानदार है.
फैमिली फंक्शन में आप एक्ट्रेस की तरह हैवी ब्लाउज वाली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
महिलाओं के लिए बॉर्डर वाली साड़ी भी एकदम परफेक्ट है.
