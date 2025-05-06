50 प्लस महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल हैं श्वेता तिवारी की ये साड़ियां, लगेंगी एकदम जवान और खूबसूरत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 06, 2025
श्वेता तिवारी बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं. लोग इनके हुस्न के दीवाने हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. आप इनसे साड़ी आईडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
50 से ज्यादा की महिलाओं के लिए ग्रीन प्रिंटेड साड़ी भी कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
महिलाओं के लिए मल्टीकलर साड़ी भी अच्छा ऑप्शन है. इसका लुक बेहद शानदार लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
50 से ज्यादा उम्र की महिलाएं शादियों में रेड बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप हैवी ब्लाउज के साथ सिंपल साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
वेडिंग या फंक्शन में आप एक्ट्रेस के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पार्टी में पहनें अवनीत कौर की तरह खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेसेस, ग्लैमरस लुक में लगेंगी हसीन
अगली वेब स्टोरी देखें.