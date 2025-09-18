स्लिम लड़कियों के लिए परफेक्ट हैं सुहाना खान की ये साड़ियां, हुस्न देख लोग हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2025

सुहाना खान बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. वहीं ये बेहद फेमस स्टारकिड हैं.

सुहाना खान सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

सुहाना खान का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का है. आप इसने साड़ी आइडिया ले सकती हैं.

आप सुहाना की तरह ब्लू सारी कैरी कर सकती हैं. ये गोरी लड़कियों पर बहुत सुंदर लगेगा.

वहीं आप किसी फंक्शन में सुहाना खान की तरह रेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

अगर आप लाइट पहनना चाहती हैं तो आप सुहाना की तरह नेट की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप सुहाना की तरह स्ट्रैपलेस ब्लाउज के साथ ऑफ व्हाइट साड़ी भी पहन सकती हैं.

