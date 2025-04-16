40 साल की महिलाओं के लिए परफेक्ट है दिव्यांका त्रिपाठी की ये साड़ियां, खूबसूरती देख नहीं हटेगी पति की निगाहें

40 साल की महिलाओं के लिए परफेक्ट है दिव्यांका त्रिपाठी की ये साड़ियां, खूबसूरती देख नहीं हटेगी पति की निगाहें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 16, 2025
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी बेहद खूबसूरत हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती थी.
Source:
Bollywoodlife.com
द्वियांका का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. आप इनसे खूबसूरत साड़ी आईडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पार्टी में हैवी लुक के लिए एक्ट्रेस की तरह जरी वाली साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
द्वियांका की तरह आप कॉटन साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक भी शानदार लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आजकल फ्रिल वाली साड़ी बहुत ट्रेंड में चल रही है. आप शादियों में इसे भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
महिलाओं के लिए दिव्यांका की येलो प्रिंटेड साड़ी भी अच्छा ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
किसी पार्टी में आप दिव्यांका की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिव्या भारती की सबसे खूबसूरत और प्यारी तस्वीरें, नेचुरल ब्यूटी से बनाया था सबको दीवाना
अगली वेब स्टोरी देखें.