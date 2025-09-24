45+ की महिलाओं के लिए स्पेशल हैं रानी मुखर्जी की ये साड़ियां, मिलेगा परफेक्ट लुक

45+ की महिलाओं के लिए स्पेशल हैं रानी मुखर्जी की ये साड़ियां, मिलेगा परफेक्ट लुक
Shreya Pandey
| Sep 24, 2025
रानी मुखर्जी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
रानी मुखर्जी का फैशन सेन्स बेहद कमाल का है.
आप रानी मुखर्जी की तरह सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.
आप रानी मुखर्जी की तरह पीले रंग की सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.
45 + की महिलाओं के लिए हरे रंग की प्रिंटेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप रानी मुखर्जी की तरह ब्लैक साड़ी पहन सकती हैं.
आप रानी मुखर्जी के इस लुक को भी क्रिएट कर सकती हैं.
