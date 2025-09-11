जितिया व्रत के लिए बहुत खास हैं रूपाली गांगुली की ये साड़ियां, निखर जाएगी खूबसूरती
Shreya Pandey
| Sep 11, 2025
टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. इनका फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है.
साथ ही ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. आप जितिया व्रत के लिए रूपाली से साड़ी आइडिया ले सकती हैं.
आप जितिया पर एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप रूपाली गांगुली के इस लुक को क्रिएट कर सकती हैं. इसके साथ आप हैवी नेकलेस भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस को तरह ऑर्गेंजा साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. ये भी एक परफेक्ट लुक देगा.
आप एक्ट्रेस को तरह सिंपल लुक भी कैरी कर सकती हैं. इसके साथ आप बालों को खोल भी सकती हैं.
आप इनकी तरह रेड हैवी साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ आप गजरा और झुमके भी पहन सकती हैं.
