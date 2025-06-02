स्लिम लड़कियों के लिए परफेक्ट है रिया चक्रवर्ती की ये स्टाइलिश ड्रेसेस
Shreya Pandey
| Jun 02, 2025
रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में एक हैं. इन्होंने कई फिल्में की हैं.
इनका खूबसूरत और हॉट लुक लोगों को आकर्षित करता है. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.
अगर आप एकदम स्लिम और फिट हैं तो एक्ट्रेस की तरह ड्रेसेस पहन सकती हैं.
आप पार्टी में एक्ट्रेस की तरह स्कर्ट और ब्रालेट टॉप पहन सकती हैं.
आप रिया की तरह हाई थाई बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
स्लिम लड़कियों के लिए हॉल्टर नेक वाला ड्रेस भी एकदम परफेक्ट है.
आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत ब्लैक वन पीस भी पहन सकती हैं.
