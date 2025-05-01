गर्मियों में पहनने के लिए परफेक्ट हैं ये सूट, कंफर्टेबल ड्रेस में लगेंगी प्यारी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 01, 2025
गर्मियों में पहनने के लिए बहुत सॉफ्ट और हल्के कपड़ों की जरूरत होती है. इससे शरीर को आराम रहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
गर्मियों में आप इन एक्ट्रेस की तरह सूट पहन सकती हैं. इसमें आप प्यारी भी नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
गर्मियों में आप श्रद्धा की तरह पिंक कॉटन कुर्ती भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
समर लुक के लिए रकुल का ये लुक शानदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप अनन्या की तरह लॉन्ग सूट भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
गर्मियों में वेडिंग में पहनने के लिए आप कृति की तरह शरारा सूट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
गर्मियों के लिए करीना के शार्ट कुर्ती पैंट भी बेहतरीन ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ये है नेटफ्लिक्स की सबसे खतरनाक वेबसीरीज, 8वीं देखने में लगेगा डर
अगली वेब स्टोरी देखें.