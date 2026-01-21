फैमिली फंक्शन के लिए बेस्ट है तमन्ना भाटिया के ये सूट, खूबसूरती देख लोग हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Jan 21, 2026
साउथ से लेकर बाॅलीवुड तक पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बेहद खूबसूरत हैं.
इनका फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है. आप एक्ट्रेस से सूट आइडिया ले सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड़ फ्राॅक सूट पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सफेद और हल्के कलर में भी फ्राॅक सूट कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक सूट और दुपट्टा भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह अनारकली सूट भी पहन सकती हैं. इसमें भी आप प्यारी लगेंगी.
आप तमन्ना की तरह पीले रंग की फ्राॅक सूट भी पहन सकती हैं.
