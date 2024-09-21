अपनी डाइट में शामिल करें ये 7 चीजें, तेजी से बढ़ेंगे बाल
Ankita Kumari
| Sep 21, 2024
बालों की ग्रोथ और टूटने से बहुत से लोग परेशान रहते हैं।
आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ऐसी 7 चीजें, जिन्हें खाने से आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे।
प्रोटीन से भरपूर अंडों को अपने डाइट में शामिल करें।
बालों को आयरन प्रदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं।
आप अपनी डाइट में खट्टे फलों को शामिल करें, जिससे आपके बालों को विटामिन सी मिलेगा।
बालों को ओमेगा-3 फैटी एसिड देने के लिए आप डेली नट्स और बीज खाएं।
विटामिन इ से भरपूर एवोकाडो बालों की ग्रोथ में मदद करता है।
बायोटिन से भरपूर साबुत अनाज खाएं, जो आपके बालों के बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है।
बालों की नमी बनाए रखने के लिए रोजाना 4 से 5 लीटर पानी पिएं।
Thanks For Reading!
