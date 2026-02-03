50+ महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल है उर्मिला मातोंडकर की ये साड़ियां
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 03, 2026
बॉलीवुड में 90 के दशक में अपनी खूबसूरती के लिए फेमस उर्मिला मातोंडकर बेहद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. इनका लुक बहुत ज्यादा प्यारा लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह आप साड़ी कैरी कर सकती हैं, इसका लुक बेहद प्यारा लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन कलर की साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ब्राउन पावर सूट में श्रद्धा कपूर का किलर अंदाज, तस्वीरें देख थम गईं फैंस की निगाहें!
अगली वेब स्टोरी देखें.