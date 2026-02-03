50+ महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल है उर्मिला मातोंडकर की ये साड़ियां

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 03, 2026

बॉलीवुड में 90 के दशक में अपनी खूबसूरती के लिए फेमस उर्मिला मातोंडकर बेहद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. इनका लुक बहुत ज्यादा प्यारा लगता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की तरह आप साड़ी कैरी कर सकती हैं, इसका लुक बेहद प्यारा लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन कलर की साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ब्राउन पावर सूट में श्रद्धा कपूर का किलर अंदाज, तस्वीरें देख थम गईं फैंस की निगाहें!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.