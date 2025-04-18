स्लिम लड़कियों के लिए बेहद शानदार हैं ये वेस्टर्न ड्रेसेस, हॉटनेस के साथ लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 18, 2025
स्लिम लड़कियां अनुष्का सेन की तरह फ्लोरल मिडी पहन सकती हैं. इसमें वो खूबसूरत लगेंगी.
गर्मियों में पहनने के लिए आप जन्नत की तरह कॉटन वन पीस भी ट्राई कर सकती हैं.
पतली लड़कियों के लिए सुहाना खान का ये ड्रेस भी शानदार है. फ्लावर प्रिंट वाली यह ड्रेस भी कमाल का है.
पार्टी में बोल्ड लुक के लिए आप श्रद्धा की तरह ड्रेस भी पहन सकती हैं.
पार्टी में आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं. व्हाइट कलर के ड्रेस में आप हुस्नपरी लगेंगी.
स्लिम फिट लड़कियों के लिए आलिया का ये ड्रेस भी परफेक्ट है. आप इसमें बहुत ज्यादा प्यारी लगेंगी.
कृति सैनन की तरह आप भी स्कर्ट के साथ टॉप को कैरी कर सकती हैं.
