स्लिम लड़कियों के लिए परफेक्ट हैं शिवांगी जोशी की ये वेस्टर्न ड्रेसेस

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 17, 2025

शिवांगी जोशी टीवी सीरियल की टॉप एक्ट्रेस हैं. ये बहुत सुंदर लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शिवांगी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप वेस्टर्न ड्रेस आईडिया चाहती हैं तो एक्ट्रेस के ड्रेस से आईडिया ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

shivangi joshi (4)

Source: Bollywoodlife.com

क्लब में पहनने के लिए एक्ट्रेस की तरह वन पीस ड्रेस भी बेस्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट के लिए आप ब्लैक ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बोल्ड और हॉट लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह रेड बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'गुलाब के हाथ में...' वन पीस ड्रेस में रिद्धि डोगरा ने दिए खूबसूरत पोज, फैंस ने कह दी ये बात

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.