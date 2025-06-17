स्लिम लड़कियों के लिए परफेक्ट हैं शिवांगी जोशी की ये वेस्टर्न ड्रेसेस
Shreya Pandey
| Jun 17, 2025
शिवांगी जोशी टीवी सीरियल की टॉप एक्ट्रेस हैं. ये बहुत सुंदर लगती हैं.
शिवांगी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो शेयर करती हैं.
अगर आप वेस्टर्न ड्रेस आईडिया चाहती हैं तो एक्ट्रेस के ड्रेस से आईडिया ले सकती हैं.
shivangi joshi (4)
क्लब में पहनने के लिए एक्ट्रेस की तरह वन पीस ड्रेस भी बेस्ट है.
बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट के लिए आप ब्लैक ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
बोल्ड और हॉट लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह रेड बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.
