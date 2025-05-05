क्लब-पार्टी के लिए परफेक्ट हैं वाणी कपूर की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, बढ़ती गर्मी में लगेंगी और भी हॉट

क्लब-पार्टी के लिए परफेक्ट हैं वाणी कपूर की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, बढ़ती गर्मी में लगेंगी और भी हॉट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 05, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप क्लब में एक्ट्रेस की तरह ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप स्काई ब्लू कलर का बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत हॉट लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
क्लब जाने के लिए आप एक्ट्रेस की तरह पर्पल बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शादियों में पहनें इन ऐक्ट्रेसेस की तरह डिजाइनर चांदबाली, खूबसूरती में लग जाएगा चार चांद
अगली वेब स्टोरी देखें.