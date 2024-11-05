शारदा सिन्हा के इन टॉप 10 गानों के बिना सूना है छठ का पर्व

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 05, 2024

'बिहार कोकिला' के नाम से फेमस शारदा सिन्हा के इन 10 गानों को सुनकर छठ पर्व को और भी सफल बनाए.

छठ पर्व के दौरान शारदा सिन्हा का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत 'दुखवा मिटाईं छठी मैया' है.

छठ पूजन पर लोग शारदा सिन्हा का गाना 'हे गंगा मईया' को भी खूब पसंद करते हैं.

शारदा सिन्हा का गीत 'पहिले पहिल छठी मैया' को ऑडियंस ने खूब एंजॉय किया था.

छठ पर्व पर लोग शारदा सिन्हा का गीत 'हो दीनानाथ' भी गुनगुनाते नजर आते हैं.

महिलाएं शारदा सिन्हा के गीत 'केलवा के पात' को नदी में पूजा करते समय गाती हैं.

शारदा सिन्हा का गीत 'कोपी कोपी बोलेली छठी मैया' खूब सुना जाता है.

'मारबो रे सुगवा धनुष से' गीत महिलाओं को खूब पसंद आता है.

शारदा सिन्हा का गीत 'जोड़े जोड़े नारियल तेरे चढ़ाई' छठ के दौरान काफी लोग सुनते हैं.

'नया सवेरा लेकर जब सूर्य देव आते हैं' यह गीत छठ पूजा पर सुबह के समय में लगभग हर घर में सुनने को मिलता है.

शारदा सिन्हा का गीत 'कांच ही बांस के बहंगिया' भी लोगों के बीच काफी चर्चित है.

