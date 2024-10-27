दिवाली पर ग्लो करेगा चेहरा, सदाबहार रेखा ने दिए ये टिप्स
Oct 27, 2024
बॅालीवुड की डीवा रेखा लगभग 70 साल की हो गई हैं. मगर उनके चेहरे की खूबसूरती हर दिन बढ़ती ही जा रही है.
रेखा हाल ही में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी पर दिखी थीं. वहां फैंस उनके चेहरे के ग्लो को देख हैरान हो गए थे.
रेखा को देखकर सभी के मन में सवाल आने लगे की आखिर इस उम्र में भी इतनी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है?
'एशिया स्पा इंडिया' ने रेखा से सवाल करते हुए पुछा कि उन्होंने अपनी सुदंर त्वचा के लिए क्या-क्या उपाए किए हैं.
रेखा ने बताया वो शाम 7 बजे से पहले ही खाना खा लेती हैं. ये स्किन और पाचनक्रिया के लिए अच्छा होता है.
रेखा ने कहा वो पुराने नुस्खों को बहुत मानती हैं और उन्हें फॉलो भी करती हैं.
रेखा कभी भी अपने चेहरे पर साबुन का प्रयोग नहीं करती हैं. वो उसकी जगह हरे चने के आटे का इस्तेमाल करती हैं.
रेखा चेहरे के दाग दब्बों के लिए फेसवॅाश की जगह चंदन का प्रायोग करती हैं.
रेखा ने बताया कि उनकी मां उन्हें हफ्ते में एक बार अरंडी के तेल से साफ किया करती थीं.
रेखा कहती हैं कि उन्हें पहले ये सब चीजें बेफिजूल लगती थीं. मगर अब अपनी ग्लोइंग स्किन को देखकर ये जरूरी लगता है
