दिवाली पर ट्राई करें गौरी खान जैसा रॉयल लुक! लाल साड़ी में बिखेरें खूबसूरती का जलवा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2025

शाहरुख खान की वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका दिल जीत लिया.

गौरी ने पार्टी के लिए मनीष मल्होत्रा की मरून जॉर्जट साड़ी चुनी. इस शिमरी साड़ी ने उनके लुक में रॉयल टच जोड़ दिया.

उन्होंने साड़ी को शिमरी स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया, जो उनके पूरे लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा था.

गौरी ने अपने लुक को जोया का रूबी रश नेकलेस और मैचिंग रिंग से कंप्लीट किया. इस ज्वेलरी ने लुक में परफेक्ट फेस्टिव टच दिया.

उन्होंने सटल मेकअप लुक लेते हुए हल्की लिपस्टिक और ओपन हेयरस्टाइल के साथ नैचुरल ग्लो में नजर आईं.

गौरी ने माथे पर काली बिंदी लगाई और सिल्वर स्टड्स पहने, जिससे उनका ट्रेडिशनल लुक और भी खूबसूरत दिखा.

गौरी ने अपनी ये दिवाली पार्टी वाली फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

अगर आप दिवाली पर रॉयल और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, तो गौरी खान की तरह मरून शेड की शिमरी साड़ी और मिनिमल जूलरी अपनाएं और देखें कैसे हर नजर आप पर ठहर जाएगी.

