दिवाली पर ट्राई करें गौरी खान जैसा रॉयल लुक! लाल साड़ी में बिखेरें खूबसूरती का जलवा
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 13, 2025
शाहरुख खान की वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका दिल जीत लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरी ने पार्टी के लिए मनीष मल्होत्रा की मरून जॉर्जट साड़ी चुनी. इस शिमरी साड़ी ने उनके लुक में रॉयल टच जोड़ दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने साड़ी को शिमरी स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया, जो उनके पूरे लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरी ने अपने लुक को जोया का रूबी रश नेकलेस और मैचिंग रिंग से कंप्लीट किया. इस ज्वेलरी ने लुक में परफेक्ट फेस्टिव टच दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने सटल मेकअप लुक लेते हुए हल्की लिपस्टिक और ओपन हेयरस्टाइल के साथ नैचुरल ग्लो में नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरी ने माथे पर काली बिंदी लगाई और सिल्वर स्टड्स पहने, जिससे उनका ट्रेडिशनल लुक और भी खूबसूरत दिखा.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरी ने अपनी ये दिवाली पार्टी वाली फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप दिवाली पर रॉयल और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, तो गौरी खान की तरह मरून शेड की शिमरी साड़ी और मिनिमल जूलरी अपनाएं और देखें कैसे हर नजर आप पर ठहर जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सारा अली खान की तरह दिवाली पर ट्राई करें ये लहंगा डिजाइन, देखने वालों की नजर अटक न जाए तो कहना!
अगली वेब स्टोरी देखें.