हर दिवाली बोरिंग साड़ी पहनकर थक चुकी हैं, ट्राई करें ये स्टाइलिश आउटफिट
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 27, 2024
इंडियन वूमेंस दिवाली पर सुंदर दिखने के लिए हर साल सिंपल साड़ी का ही सहारा लेती हैं.
मगर इस दिवाली आप इन स्टाइलिश न्यू ड्रेसेस और साड़ियों को पहनकर दिवाली में रंग जमा सकती हैं.
अनन्या पांडे के इस स्टाइलिश आउटफिट को दिवाली पार्टी में कैरी कर आप भी सबके होश उड़ा सकती हैं.
दिवाली पूजा पर सनाया कपूर का ये देशी आउटफिट खूब रंग जमाएगा.
दिवाली नाइट पार्टी के लिए एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की इस ब्लू साड़ी से आइडिया चुरा सकती हैं.
इस दिवाली पहनना चाहती हैं कुछ वेस्टर्न तो अदिती राय हैदरी का ये लुक अपना सकती हैं.
दिवाली पूजा पर साड़ी की जगह कुछ सिंपल बट एलिगेंट ट्राई करना चाहती हैं तो ये लहंगा सुंदर दिखेगा.
ऑफिस दिवाली पार्टी पर खुशी कपूर की इस स्टाइलिश साड़ी को पहन ग्लैमरस लुक कैरी कर सकती हैं.
जाह्नवी कपूर की तरह आप भी इस ब्लू शिमरी साड़ी में सिंपल के साथ-साथ सुंदर दिख सकती हैं.
सुहाना खान के इस स्टाइलिश ब्लाउज को पहन आप भी अपनी साड़ी को नया लुक दे सकती हैं.
