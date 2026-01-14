न्यू ब्राइडल के लिए बेस्ट है नूपुर सैनन के ये लुक्स, चेहरे से नहीं हटेगी पति की नजर
Shreya Pandey
| Jan 14, 2026
आप नूपुर की तरह लॉन्ग अनारकली सूट भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी बहुत प्यारा लगेगा.
कृति सेनन की बहन नूपुर सैनन ने हाल ही में सिंगर स्टेबिन बेन के साथ शादी रचाई है.
नूपुर का फैशन सेंस बेहद कमाल का है. इनकी फोटोज लोगों को बहुत पसंद आती हैं.
अगर आप की अभी शादी हुई है तो आप नूपुर की तरह ड्रेसेस पहन सकती हैं.
आप नूपुर की तरह हैवी डार्क ब्लू सूट भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप दुपट्टा कैरी कर सकती हैं.
आप नूपुर की तरह स्काई ब्लू कलर का शरारा सूट पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत अच्छी लगेंगी.
आप नूपुर की तरह पीले रंग का स्लीव्सलेस सूट भी कैरी कर सकती हैं.
