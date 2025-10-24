शाही अंदाज में पार्टी में बिखेरें जलवा, इस वेडिंड सीजन में अवनीत कौर की तरह पहने ये लहंगा, देखते ही लोग बोलेंगे-'वाह'

Oct 24, 2025

जब शादी का सीजन आए, तो परंपरा और ग्लैमर दोनों को एक ही फ्रेम में कैप्चर करने का दिल चाहता है.

अवनीत कौर की इस खास ड्रेस उस परफेक्ट बैलेंस का बेहतरीन उदाहरण है.

हल्के पेस्टल शेड्स या सॉफ्ट गोल्डन टोन, जो शादी के माहौल में आपके लुक में रॉयल टच दे.

मेकअप में हैवी हार्ड बाउंड्री से बचें, नेचुरल ग्लो, हल्की आंखों की शेड और स्ट्रॉबेरी पिंक लिप्स.

ज्वैलरी में भारी चुनेंगे तो लुक भारी लग सकता है, इसलिए एक स्टेटमेंट नेकलेस के साथ मैचिंग ईयरिंग जो सही बैलेंस देगा.

हेयरस्टाइल सिंपल रखें सॉफ्ट वावेस या लो बंच, ताकि ड्रेस और ज्वैलरी को दिखने का मौका मिले.

फोटो क्लिक होते वक्त थोड़ी सी मुस्कान और हल्का एक्शन पोज जैसे वो ड्रेस में पल भर के लिए मंच पर हो.

इस ड्रेस को मैचिंग ऐक्सेसरीज से जोड़ें और एक मैचिंग पोटली लें, जो आपके पूरे लुक को कंप्लीट करे.

