इस वेडिंग सीजन Ananya Panday की तरह आप भी करें slay, कॉपी करें ये 10 आउटफिट्स
| Nov 22, 2024
अनन्या पांडे की तरह इस ग्रीन लहंगे को पहनकर आप भी वेडिंग फंक्शन में खूबसूरत दिख सकती हैं.
इस क्रीम और सिल्वर कलर के लहंगे को पहनकर नाइट फंक्शन में रंग जमा सकती हैं.
अनन्या पांडे का ये येलो आउटफिट हल्दी फंक्शन में खूब खिलेगा.
अनन्या पांडे की तरह आप भी इस न्यू डिजाइन के इंडो वेस्ट आउटफिट को ट्राई कर सकती हैं.
इस वेडिंग सीजन अनन्या पांडे की ये रेड कलर की साड़ी एकदम बेस्ट रहेगी.
अनन्या पांडे के इस आउटफिट को कॉपी कर, आप भी क्यूट और ब्यूटीफुल दिख सकती हैं.
साड़ी में भी दिखना चाहती हैं स्टाइलिश तो अनन्या पांडे के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.
वेडिंग में देना है दुल्हन की बहन को खूबसूरती में टक्कर, तो अनन्या पांडे का ये आउटफिट सबसे बढ़िया रहेगा.
अनन्या पांडे के इस आउटफिट को कॉपी कर, आप भी पार्टी में स्ले कर सकती हैं.
अन्याय पांडे की तरह आप भी इस रेड साड़ी को पहनकर अपनी खूबसूरती में चार-चांद लगा सकती हैं
