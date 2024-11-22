इस वेडिंग सीजन Ananya Panday की तरह आप भी करें slay, कॉपी करें ये 10 आउटफिट्स

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 22, 2024

अनन्या पांडे की तरह इस ग्रीन लहंगे को पहनकर आप भी वेडिंग फंक्शन में खूबसूरत दिख सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस क्रीम और सिल्वर कलर के लहंगे को पहनकर नाइट फंक्शन में रंग जमा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे का ये येलो आउटफिट हल्दी फंक्शन में खूब खिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे की तरह आप भी इस न्यू डिजाइन के इंडो वेस्ट आउटफिट को ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस वेडिंग सीजन अनन्या पांडे की ये रेड कलर की साड़ी एकदम बेस्ट रहेगी.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे के इस आउटफिट को कॉपी कर, आप भी क्यूट और ब्यूटीफुल दिख सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

साड़ी में भी दिखना चाहती हैं स्टाइलिश तो अनन्या पांडे के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वेडिंग में देना है दुल्हन की बहन को खूबसूरती में टक्कर, तो अनन्या पांडे का ये आउटफिट सबसे बढ़िया रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे के इस आउटफिट को कॉपी कर, आप भी पार्टी में स्ले कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अन्याय पांडे की तरह आप भी इस रेड साड़ी को पहनकर अपनी खूबसूरती में चार-चांद लगा सकती हैं

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बीच पर परफेक्ट लुक देगा Palak Tiwari का ये आउटफिट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.