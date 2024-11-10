शादी में उड़ेंगे लोगों के होश, जब आप भी रश्मिका मंदाना की तरह पहनेंगी ये 10 आउटफिट्स
| Nov 10, 2024
रश्मिका मंदाना के इस आउटफिट को कॉपी कर आप भी शादी में बिजलियां गिरा सकती हैं.
ट्रेंड में हैं रश्मिका मंदाना का ये इंडो वेस्टर्न आउटफिट, इस वेडिंग सीजन आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
इस वेडिंग सीजन सबकी निगाहें रहेंगी आप पर, जब रश्मिका की तरह आप भी इस लेमन शिमरी साड़ी को पहनेंगी.
रश्मिका मंदाना की ये पिंक साड़ी वेडिंग फंक्शन में खूब जंचेगी.
रश्मिका की तरह आप भी इस लहंगे में सिंपल और एलिगेंट लुक कैरी कर सकती है.
सुंदर और स्टाइलिश दिखने के लिए रश्मिका मंदाना का ये आउटफिट एकदम फिट है, आप भी इस तरह साड़ी को कैरी कर सकती हैं.
इस वेडिंग सीजन अगर अपनी साड़ी को स्टाइलिश ब्लाउज के साथ कैरी करना है तो रश्मिका मंदाना के इस आउटफिट से आइडिया ले सकती हैं.
दुल्हन की बहन को स्टाइलिंग में पीछे छोड़ना चाहती हैं तो रश्मिका के इस आउटफिट को आज ही सेव कर लें.
रश्मिका मंदाना की तरह आप भी इस ग्रीन साड़ी में खूबसूरत दिखेंगी.
रश्मिका की इस रेड साड़ी को कॉपी कर आप भी वेडिंग फंक्शन में अपने पार्टनर के होश उड़ा सकती हैं.
