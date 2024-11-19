इस वेडिंग सीजन कीर्थि सुरेश की तरह करें ड्रेसअप, कॉपी करें उनके ये 10 आउटफिट्स
Nov 19, 2024
कीर्थि सुरेश का ये इंडो वेस्ट आउटफिट इस वेडिंग सीजन के लिए एकदम फिट रहेगा.
कीर्थि सुरेश की तरह आप भी अपनी सिंपल साड़ी को स्टाइलिश बनाने के लिए डिजाइनर ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं.
डे फंक्शन में कीर्थि सुरेश की ये पीच शिमरी साड़ी खूब खिलेगी. आप भी इसे कॉपी कर सकती हैं.
स्टाइलिश और यूनीक लुक को कैरी करने के लिए कीर्थि सुरेश की ये मल्टी कलर की साड़ी बिल्कुल फिट है.
कीर्थि सुरेश की तरह आप शादी में येलो कलर की साड़ी को ट्राई कर सकती हैं.
कीर्थि सुरेश का ये आउटफिट यंग गर्ल्स पर खूबसूरत लगेगा वो इसे किसी भी फंक्शन में पहन सकती हैं.
कीर्थि सुरेश की इस सिंपल वाइट साड़ी से आइडिया कॉपी कर आप भी पार्टी रंग जमा सकती हैं.
डस्की स्किन टोन के लिए कीर्थि सुरेश का ये बैंगनी कलर लहंगा परफेक्ट रहेगा.
कीर्थि सुरेश की इस गोल्ड शिमरी साड़ी पर आप भी इस तरह के स्टाइलिश ब्लाउज पहनकर सुंदर दिख सकती हैं.
इस वेडिंग सीजन अपने फ्लोरल लहंगे से सबके होश उड़ा दें, आज ही इस डिजाइन को सेव कर लें.
