विंटर्स में प्रोटेक्ट करें अपनी सॉफ्ट स्किन, डेली फॉलो करें ये न्यू कोरियन स्किन केयर टिप्स
| Nov 10, 2024
विंटर्स आते ही हमारी सॉफ्ट स्किन ड्राई होने लगती हैं जिसको बचाने के लिए हम कई तरह के प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं.
मगर कोरियन विमेन की स्किन विंटर्स में भी उतनी ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग रहती हैं.
कोरियन विमेन अपनी स्किन को विंटर्स में प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हैं.
विंटर्स में हमारे चेहरे पर डेड स्किन की एक लेयर बन जाती है जो हमारी ग्लोइंग स्किन को डल बना देती है.
कोरियन विमेन विंटर्स में भी अपनी स्किन डबल क्लीन करती हैं वो इसके लिए मॉइश्चराइजिंग क्लींजिंग का इस्तेमाल करती हैं.
कोरियन विमेन इसके लिए टोनर का भी उपयोग करती हैं वो उनकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है.
क्लींजिंग का मतलब सिर्फ क्लीन कर लेना नहीं बल्कि स्किन से डेड स्किन को रिमूव करना भी होता है.
एक्सफोलिएशन हमारी स्किन से डेड स्किन को हटा कर हमारी असली स्किन को जिंदा करता है आप इसके लिए घर पर नेचुरल एक्सफ्लोइएटर्स बना सकती हैं.
स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए सीरम को चेहरे पर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें यह हमारी नेचुरल स्किन को हाइड्रेट रखता है.
कोरियन विमेन अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए शीट मास्क का इस्तेमाल भी करती हैं.
कोरियन विमेन गर्मियों की तरह सर्दियों में भी सनस्क्रीन लगाती हैं जिससे उनकी स्किन सन से प्रोटेक्ट रहती है.
