विंटर सीजन में भी चमकेगी चांद-सी त्वचा, ड्राई स्किन के लिए फॉलो करें ये 8 कोरियन टिप्स

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 05, 2024

इन कोरियन स्किन केयर टिप्स से सर्दियों में आप अपनी ड्राई स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

टिप 1- सबसे पहले अपने फेस को डबल क्लीन करें, जिससे आपके फेस से सारी गंदगी साफ हो जाए.

टिप 2- कोरियन वूमेन अपने फेस को एक्सफोलिएटर से साफ करती हैं, जो आम स्क्रब की तुलना में ज्यादा अच्छा रहता है.

टिप 3- फेस को अच्छी तरह साफ करने के बाद टोनर का इस्तेमाल करें. ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है.

टिप 4- कोरियन वूमेन नहाने के बाद फेस शीट मास्क को चेहरे पर लगाती हैं. शीट मास्क आपकी स्किन को और भी सॉफ्ट बना देता है.

टिप 5- ऐसेंस को लेकर लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि ये सिर्फ खुशबू के लिए लगाया जाता है.

कोरियन वूमेन इसको चेहरे पर लगाती हैं, ये उनकी स्किन को बेदाग बनाता है.

टिप 6- आई क्रीम बहुत ही जरूरी स्किन केयर है, इससे आपकी आंखों के नीचे का कालापन साफ हो जाता है

टिप 7- सीरम आपके फेस को हाइड्रेट करता है, इसके साथ फेस को ग्लोइंग भी बनाता है.

टिप 8- इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जरूरी है की आप फेस को अच्छे से माॅइस्चराइज करें.

