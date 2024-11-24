सर्दियों में ड्राइनेस से हैं परेशान तो फॉलो करें ये Korean Skin Care Tips
Nov 24, 2024
विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, जिससे हमें रूखेपन जैसी प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़ता है.
मगर इन कोरियन स्किन केयर टिप्स को अपना कर आप अपनी ड्राई स्किन को फिर से ग्लोइंग और सॉफ्ट बना सकती हैं.
कोरियन विमेन हमेशा अपनी स्किन को डबल क्लीन करती हैं, जिससे फेस से सारे डस्ट हट जाएं.
विंटर्स में आप अपने फेस को ऑयल बेस्ड क्लींजर से साफ करें.
अपनी स्किन से डस्ट को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए फेस को एक्सफोलिएट करें.
एक्सफोलिएट के बाद स्किन को टोनर से साफ करें, ये हमारी स्किन के लिए जरूरी है.
कोरियन स्किन केयर का सबसे जरूरी पार्ट है सीरम का इस्तेमाल करना, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है.
सीरम के बाद आपको फेस पर फेस शीट मास्क को लगाना है, ये विंटर में आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करेगी.
शीट मास्क हटाने के बाद आपने फेस पर अच्छे ब्रांड के मॉश्चराइजर को लगाए.
मॉश्चराइजर हमारी स्किन को फिर से सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है.
मॉश्चराइजर के बाद आप अपने आंखों के नीचे आई क्रीम का इस्तेमाल करेंगे. यह आंखों के नीचे के कालेपन को हटाने में मदद करेगी.
