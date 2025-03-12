Holi Song: इन 10 पुराने-नए बॉलीवुड गाने के बिना अधूरा है होली का त्योहार

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 12, 2025

अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म सिलसिला का गाना Rang Barse के बिना होली का त्योहार अधूरा सा लगता है.

1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का गाना Holi Ke Din Dil Khil Jaate Hain खूब सुना जाता है.

Do Me A Favor Let’s Play Holi, इस गाने पर अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा संग होली खेल रहे हैं.

Holi Khele Raghuveera, यह एक एवरग्रीन होली सॉन्ग है.

Balam Pichkari, इस होली गाने को युवा जमकर एंजॉय करते हैं.

Holiya Mein Ude Re Gulal, नए अंदाज का ये गाना भी लोगों को खूब पसंद है.

राजेश खन्ना की फिल्म कटी पतंग का गाना Aaj Na Chhodenge होली पर खूब बजता है.

Ang Se Ang Lagana, इस गाने के बोल हर किसी को पसंद हैं.

2019 में आई फिल्म ‘वार’ के गाने Jai Jai Shivshankar पर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ तहलका मचाते नजर आ रहे हैं.

Go Pagal गाना भी लोगों को खूब पसंद है.

