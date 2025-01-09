इन 5 ब्लाउज डिजाइंस से 10 साल घट जाएगी आपकी उम्र, मिलेगा एकदम यंग और ग्लैमरस लुक
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 09, 2025
ब्लाउज के बिना साड़ी वाला लुक बेकार है. कई बार परफेक्ट ब्लाउज मैच न होने की वजह से आपका लुक भी खराब लगने लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में साड़ी की डिजाइनिंग के साथ ही एक सही ब्लाउज का चुनाव बहुत ही जरूरी है.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही ब्लाउज डिजाइंस लाएं हैं, जो आपको बिल्कुल मॉडर्न और ग्लैमरस टच देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रिंटेड ब्लाउज हल्के और आरामदायक होते हैं. इन्हें भी आप अपने साड़ी लुक का हिस्सा बना सकती हैं. यह आपको एक मॉडर्न और एथनिक लुक देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एम्ब्रॉयडीर ब्लाउज में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. किसी सिंपल साड़ी के साथ एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज का लुक बहुत ही शानदार लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
ग्लैमरस लुक के लिए आप सीक्वेंस वाला ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं. यह हर एक साड़ी के साथ खूबसूरत लुक देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप इस ठंड में किसी फंक्शन को अटेंड कर रही हैं तो आपके साड़ी के साथ ही एक रिच और स्टाइलिश लुक देगा आपको ब्रोकेड का राउंड नेक ब्लाउज डिजाइन.
Source:
Bollywoodlife.com
ठंड से बचाव के साथ ही स्टाइलिश लुक के लिए वेलवेट ब्लाउज बनवाएं. यह आपको एक रिच लुक के साथ ही ठंड से भी बचाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सीट से चिपककर देखेंगे 2 घंटे 16 मिनट की ये फिल्म, इंटरवल के बाद मिलेगा सबसे बड़ा सस्पेंस
अगली वेब स्टोरी देखें.