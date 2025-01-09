इन 5 ब्लाउज डिजाइंस से 10 साल घट जाएगी आपकी उम्र, मिलेगा एकदम यंग और ग्‍लैमरस लुक

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 09, 2025

ब्लाउज के बिना साड़ी वाला लुक बेकार है. कई बार परफेक्ट ब्लाउज मैच न होने की वजह से आपका लुक भी खराब लगने लगता है.

ऐसे में साड़ी की डिजाइनिंग के साथ ही एक सही ब्लाउज का चुनाव बहुत ही जरूरी है.

आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही ब्लाउज डिजाइंस लाएं हैं, जो आपको बिल्कुल मॉडर्न और ग्लैमरस टच देते हैं.

प्रिंटेड ब्लाउज हल्के और आरामदायक होते हैं. इन्हें भी आप अपने साड़ी लुक का हिस्सा बना सकती हैं. यह आपको एक मॉडर्न और एथनिक लुक देता है.

एम्‍ब्रॉयडीर ब्‍लाउज में कई सारे ऑप्‍शन मिल जाते हैं. किसी सिंपल साड़ी के साथ एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज का लुक बहुत ही शानदार लगता है.

ग्लैमरस लुक के लिए आप सीक्वेंस वाला ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं. यह हर एक साड़ी के साथ खूबसूरत लुक देता है.

अगर आप इस ठंड में किसी फंक्शन को अटेंड कर रही हैं तो आपके साड़ी के साथ ही एक रिच और स्टाइलिश लुक देगा आपको ब्रोकेड का राउंड नेक ब्लाउज डिजाइन.

ठंड से बचाव के साथ ही स्टाइलिश लुक के लिए वेलवेट ब्लाउज बनवाएं. यह आपको एक रिच लुक के साथ ही ठंड से भी बचाएगा.

