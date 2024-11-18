साड़ी और लहंगे के साथ बस ट्राई कर लें ये ट्रेंडी ब्लाउज, सबसे हटके लगेंगी आप
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 18, 2024
जाह्नवी कपूर ने इस पतली सी साड़ी के साथ नेट वाला ब्लाउज पहना है, जिसके ऊपर सुंदर सा वर्क हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा अली खान की साड़ी का ये ब्लाउज काफी एलीगेंट लुक दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
पूजा हेगड़े का ये चोली कट ब्लाउज लहंगे पर काफी अच्छा लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ ने इस साड़ी के साथ एक लॉन्ग ब्लाउज पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवाणी ने इस साड़ी के साथ वेलवेट ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
शरवरी वाघ का ये ज्वैलरी पेयर्ड वाला ब्लाउज पर फैंस की निगाहें अटक गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण की तरह आप भी गोल्डन बैकलेस ब्लाउज पेयर कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया की तरह आप इस लगंगे को किसी भी शादी में पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे का ये बैकलेस ऑफ शोल्डर ब्लाउज आपको यूनिक लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'शादी करती तो खुश न रहती'... बॉबी देओल के खिलाफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उगला जहर
अगली वेब स्टोरी देखें.