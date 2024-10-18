फेस्टिव सीजन में कम नहीं होगा स्किन का ग्लो, इन 9 घरेलु कोरियन फेसपैक को करें ट्राई

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

टमाटर और दही का फेसपैक लगाने से आपका फेस तुरंत ही ग्लो करेगा.

सेव और रोज वाटर का फेसपैक यूज करने से फेस को नमी मिलती है.

आप बेसन और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर फेसपैक का उपयोग कर सकते हैं.

फेस को हाइड्रेटेड रखने के लिए पपीते का फेसपैक बनाकर लगाएं.

कॉफी और चीनी का पेस्ट बनाकर आप अपने फेस पर अप्लाई करें.

अपने फेस पर दही और ओटमील के मिश्रण से बना पैक लगाएं.

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप नीम का फेसपैक इस्तमाल करें.

आप चावल के आटे का भी फेसपैक बना कर लगा सकते हैं.

