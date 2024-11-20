इन कोरियन टिप्स के जरिए हफ्तों में ही ऑयली स्किन से पाएं छुटकारा
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 20, 2024
खूबसूरत और चमकती स्किन के लिए स्किन केयर बहुत जरुरी है.
अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आज से ही कुछ कोरियन टिप्स को फॉलो कर लीजिए.
हर दिन अपने चेहरे को दो से तीन बार फेसवॉश करें.
सही प्रॉडक्ट्स का चयन करना ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत जरुरी है.
ऑयली स्किन वालों के लिए सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर बेस्ट है.
ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर का उपयोग करें.
क्ले मास्क का उपयोग करें जो स्किन से ऑयल को हटाने में मदद करता है.
सप्ताह में एक या दो बार स्किन को एक्सफोलिएट करें.
Thanks For Reading!
