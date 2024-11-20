इन कोरियन टिप्स के जरिए हफ्तों में ही ऑयली स्किन से पाएं छुटकारा

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 20, 2024

खूबसूरत और चमकती स्किन के लिए स्किन केयर बहुत जरुरी है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आज से ही कुछ कोरियन टिप्स को फॉलो कर लीजिए.

Source: Bollywoodlife.com

हर दिन अपने चेहरे को दो से तीन बार फेसवॉश करें.

Source: Bollywoodlife.com

सही प्रॉडक्ट्स का चयन करना ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत जरुरी है.

Source: Bollywoodlife.com

ऑयली स्किन वालों के लिए सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर बेस्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर का उपयोग करें.

Source: Bollywoodlife.com

क्ले मास्क का उपयोग करें जो स्किन से ऑयल को हटाने में मदद करता है.

Source: Bollywoodlife.com

सप्ताह में एक या दो बार स्किन को एक्सफोलिएट करें.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन 10 गानों ने बनाया था एआर रहमान को संगीत का 'सुल्तान'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.