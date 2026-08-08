कियारा आडवाणी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन ढाया कहर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 08, 2026
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.
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फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल होने पहुंची कियारा आडवाणी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी.
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कियारा आडवाणी ने इस ड्रेस में एक से बढ़कर एक पोज देते हुए फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
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फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च से पहले शेयर की गईं इन तस्वीरों से कियारा आडवाणी ने फैंस का ध्यान खींचा है.
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कियारा आडवाणी व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में कहर ढा रही हैं. उनके ग्लैमरस अंदाज से निगाहें नहीं हटेंगी.
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कियारा ने इस ड्रेस के साथ मिनिमल मेकअप और ज्वेलरी कैरी की. इससे उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए.
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एक्ट्रेस की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस कमेंट सेक्शन में प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
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