Rukmini Vasanth का फेयरीटेल लुक हुआ वायरल, कैप्शन में बयां किया मूड
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Aug 09, 2026
'टॉक्सिक' एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
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इन फोटो में एक्ट्रेस खूबसूरत गाउन में किसी फेयरीटेल प्रिंसेस से कम नहीं लग रहीं.
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मिनिमल मेकअप, खुले बाल और खूबसूरत ज्वेलरी ने उनके एलिगेंट लुक को और निखार दिया.
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एक्ट्रेस ने एक साथ कई पिक्चर्स शेयर की है, जिसमें उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है.
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किसी फोटो में वो साइड से तो किसी में सामने से पोज देती नजर आ रही हैं और पिक्चर में उनका ग्रेस और उनके खुले बाल लुक को स्टनिंग बना रहे हैं.
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ऑफ-व्हाइट स्ट्रैपलेस गाउन में एक्ट्रेस ने सिंपल लेकिन बेहद क्लासी अंदाज से फैंस को फिदा कर दिया है.
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इन तस्वीरों में शेयर करते हुए रुक्मिणी ने लिखा, 'बस इस बड़े लोगों वाली फेयरीटेल में मैं भी अपना किरदार निभा रही हूं.'
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