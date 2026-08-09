Rukmini Vasanth का फेयरीटेल लुक हुआ वायरल, कैप्शन में बयां किया मूड

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 09, 2026

'टॉक्सिक' एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.

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इन फोटो में एक्ट्रेस खूबसूरत गाउन में किसी फेयरीटेल प्रिंसेस से कम नहीं लग रहीं.

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मिनिमल मेकअप, खुले बाल और खूबसूरत ज्वेलरी ने उनके एलिगेंट लुक को और निखार दिया.

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एक्ट्रेस ने एक साथ कई पिक्चर्स शेयर की है, जिसमें उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है.

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किसी फोटो में वो साइड से तो किसी में सामने से पोज देती नजर आ रही हैं और पिक्चर में उनका ग्रेस और उनके खुले बाल लुक को स्टनिंग बना रहे हैं.

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ऑफ-व्हाइट स्ट्रैपलेस गाउन में एक्ट्रेस ने सिंपल लेकिन बेहद क्लासी अंदाज से फैंस को फिदा कर दिया है.

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इन तस्वीरों में शेयर करते हुए रुक्मिणी ने लिखा, 'बस इस बड़े लोगों वाली फेयरीटेल में मैं भी अपना किरदार निभा रही हूं.'

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