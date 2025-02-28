बिना मेकअप कैसे दमकती है तृप्ति डिमरी की त्वचा? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2025
रातोंरात नेशनल क्रश बनने वाली एनिमल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की एक्टिंग और खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस मेकअप में ही नहीं बल्कि बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में अगर आप भी एक्ट्रेस की तरह बिना मेकअप ग्लो करना चाहती हैं, तो बस तृप्ति के कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, तृप्ति डिमरी खूबसूरत त्वचा के लिए खास स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आज हम आपको नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी की त्वचा की खूबसूरती का राज बताते हैं, जिसका खुलासा खुद उन्होंने किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी अपनी स्किन केयर रूटीन में 4 स्टेप्स को फॉलो करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सबसे पहले वह अपने फेस पर जेंटल क्लींजर यूज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा वह अपने फेस पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करती हैं जिसमें हार्श केमिकल हो.
Source:
Bollywoodlife.com
वह अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए विटामिन सी सीरम का भी यूज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
थर्ड स्टेप में वह अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर का यूज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद वे सनस्क्रीन लगाकर अपना स्किन केयर रूटीन पूरा करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी एक्ट्रेस की तरह नेचुरल निखार चाहती हैं, तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'लाफ्टर शेफ्स 2' के सेट पर कांचा चीना संग अंकिता लोखंडे ने मचाया धमाल
अगली वेब स्टोरी देखें.