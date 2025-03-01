बेदाग त्वचा के लिए क्या करती हैं तृप्ति डिमरी? ऐसे रखती हैं...
तृप्ति ना सिर्फ मेकअप के साथ बल्कि मेकअप के बिना भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.
लोग न सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि उनकी खूबसूरती के भी फैन हैं.
ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हैं.
खूबसूरत और बेदाग त्वचा के लिए तृप्ति एक आसान ब्यूटी हैक आजमाती हैं.
तृप्ति डिमरी ने एक वीडियो में भी बताया है कि वे चेहरे की खूबसूरती के लिए बर्फ के टुकड़ों का भी इस्तेमाल करती हैं.
वह अपने चेहरे पर बर्फ के टुकड़े से मसाज करती हैं. इससे स्किन टाइट होती है.
बर्फ से मसाज करने से जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती और चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.
इसके अलावा वह अपने फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए खूब पानी पीती हैं, ताकि हाइड्रेशन बना रहे और स्किन डाइड्रेटेड रहे.
बस इस सिंपल रूटीन को फॉलो करके तृप्ति डिमरी त्वचा की खूबसूरती बरकरार रखती हैं.
