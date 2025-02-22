स्किनी हैं तो ट्राई करें तृप्ति डिमरी के ये आउटफिट, कोई नहीं उड़ाएगा फिगर का मजाक
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 22, 2025
अगर आप स्किनी हैं तो तृप्ति डिमरी की तरह यह ऑफ शॉल्डर फ्लोरल आउटफिट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी की तरह इस सफेद साड़ी में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट टॉप के साथ आप ब्लू डेनिम पहन सकती हैं, इसमें भी आपका फिगर परफेक्ट दिखेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस व्हाइट टॉप के साथ आप ब्लैक पैंट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह व्हाइट ड्रेस स्किनी गर्ल्स पर परफेक्ट लगेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी की तरह आप भी यह स्किन कलर का फ्लोरल आउटफिट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लू एंड व्हाइट स्वेटर ड्रेस में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप तृप्ति डिमरी की तरह यह ग्रीन कलर का जंप सूट भी अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस व्हाइट आउटफिट में आप बला की खूबसूरत लगेंगी. अगर आप स्किनी हैं तो यह आउटफिट ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्वेता तिवारी की ये स्टाइलिश ड्रेस बढ़ाएंगी खूबसूरती, 40 की उम्र में भी दिखेंगी 25 की
अगली वेब स्टोरी देखें.