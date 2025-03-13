होली पर भांग का हैंगओवर कर रहा परेशान? ये 3 देसी नुस्खे देंगे झटपट आराम

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 13, 2025

होली में अगर ठंडाई और भांग न हो तो यह त्योहार अधूरा माना जाता है.

इस दिन ज्यादातर लोग ठंडाई, पकोड़े और गुजिया में भांग मिलाकर खाते और पीते हैं.

ये नशा लंबा चलता है और हैंगओवर के साथ उल्टी, सिरदर्द, कमजोरी जैसी दिक्कतें देता है.

ऐसे में भांग का नशा उतारने के लिए आप कुछ आसान से घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

भांग के नशे को उतारने में सबसे कारगर उपाय खट्टे फल और नींबू होते हैं. ऐसे में आप फल को खा सकते हैं और नींबू पानी पी सकते हैं.

भांग की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है इससे बचने के लिए नारियल पानी पिएं. ये नशा भी कम करने का काम करता है.

हल्की सी काली मिर्च पाउडर शहद में मिलाकर चाटें या गुनगुने पानी में डालकर पिएं. इससे दिमाग एक्टिव होगा और नशा जल्दी काबू में आएगा.

अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे नशा जल्दी उतरता है.

