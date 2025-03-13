होली पर भांग का हैंगओवर कर रहा परेशान? ये 3 देसी नुस्खे देंगे झटपट आराम
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 13, 2025
होली में अगर ठंडाई और भांग न हो तो यह त्योहार अधूरा माना जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दिन ज्यादातर लोग ठंडाई, पकोड़े और गुजिया में भांग मिलाकर खाते और पीते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ये नशा लंबा चलता है और हैंगओवर के साथ उल्टी, सिरदर्द, कमजोरी जैसी दिक्कतें देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में भांग का नशा उतारने के लिए आप कुछ आसान से घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भांग के नशे को उतारने में सबसे कारगर उपाय खट्टे फल और नींबू होते हैं. ऐसे में आप फल को खा सकते हैं और नींबू पानी पी सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भांग की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है इससे बचने के लिए नारियल पानी पिएं. ये नशा भी कम करने का काम करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
हल्की सी काली मिर्च पाउडर शहद में मिलाकर चाटें या गुनगुने पानी में डालकर पिएं. इससे दिमाग एक्टिव होगा और नशा जल्दी काबू में आएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे नशा जल्दी उतरता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'उसने मुझे राक्षस बना दिया...' जब इस शख्स ने खोली श्वेता तिवारी की पोल
अगली वेब स्टोरी देखें.