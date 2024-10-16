करवा चौथ पर कॉपी करें रूपाली गांगुली का साड़ी कलेक्शन, चमक जायेंगी पति की आंखें

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का साड़ी कलेक्शन बेस्ट हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रूपाली के साड़ी कलेक्शन को आप करवा चौथ पर कॉपी कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करवा चौथ के लिए रूपाली की ये लाल हेवी साड़ी बेस्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

इस येलो साड़ी का ब्लाउज आपको यूनिक लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

वाइन कलर की ये साड़ी और इसका ब्लाउज दोनों ही सुंदर है.

Source: Bollywoodlife.com

अपने लुक को यूनिक बनाने के लिए आप इस ब्राउन कलर की साड़ी को कैरी कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करवा चौथ पर अगर आपका लहंगा पहनने का मन है, तो यूं पहन सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करवा चौथ पर इस तरह की साड़ी से आपको सिंपल औ क्लासिक लुक मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह की साड़ी में भी आप काफी सुंदर लगेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सारा तेंदुलकर की नानी ने सलाह देते-देते खोल डाली शुभमन गिल के साथ रिश्ते की पोल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.