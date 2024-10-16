करवा चौथ पर कॉपी करें रूपाली गांगुली का साड़ी कलेक्शन, चमक जायेंगी पति की आंखें
Kavita
| Oct 16, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का साड़ी कलेक्शन बेस्ट हैं.
रूपाली के साड़ी कलेक्शन को आप करवा चौथ पर कॉपी कर सकते हैं.
करवा चौथ के लिए रूपाली की ये लाल हेवी साड़ी बेस्ट है.
इस येलो साड़ी का ब्लाउज आपको यूनिक लुक देगा.
वाइन कलर की ये साड़ी और इसका ब्लाउज दोनों ही सुंदर है.
अपने लुक को यूनिक बनाने के लिए आप इस ब्राउन कलर की साड़ी को कैरी कर सकते हैं.
करवा चौथ पर अगर आपका लहंगा पहनने का मन है, तो यूं पहन सकते हैं.
करवा चौथ पर इस तरह की साड़ी से आपको सिंपल औ क्लासिक लुक मिलेगा.
इस तरह की साड़ी में भी आप काफी सुंदर लगेंगे.
