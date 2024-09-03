ओणम के मौके पर साड़ी के साथ पहने स्टाइलिश ब्लाउज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 03, 2024

जाह्नवी कपूर के इस ब्लाउज डिजाइन को आप ओणम के दिन ट्राई कर सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर की तरह आप भी बनारसी ब्लाउज पहन सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

यामी गौतम का फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

Source: Bollywoodlife.com

कृति सेनॉन के इस ब्लाउज डिजाइन से आप ओणम के लिए आइडिया ले सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा आर्या इस स्लीवलेस ब्लाउज में काफी प्यारी लग रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

खुशी कपूर का हाई शोल्डर ब्लाउज डिजाइन आपको रॉयल लुक देगा।

Source: Bollywoodlife.com

कटरीना कैफ की तरह आप भी डिजाइनर ब्लाउज सिलवा सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण का लूज स्लीव ब्लाउज बहुत प्यारा लग रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

कंगना रनौत का डिजाइनर ब्लाउज ओणम के लिए बेस्ट रहेगा।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 20 साल बाद सोनपरी और अल्टू से टकराई फ्रूटी, मचा बवाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.