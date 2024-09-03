ओणम के मौके पर साड़ी के साथ पहने स्टाइलिश ब्लाउज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 03, 2024
जाह्नवी कपूर के इस ब्लाउज डिजाइन को आप ओणम के दिन ट्राई कर सकती हैं।
श्रद्धा कपूर की तरह आप भी बनारसी ब्लाउज पहन सकती हैं।
यामी गौतम का फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा देगा।
कृति सेनॉन के इस ब्लाउज डिजाइन से आप ओणम के लिए आइडिया ले सकती हैं।
श्रद्धा आर्या इस स्लीवलेस ब्लाउज में काफी प्यारी लग रही हैं।
खुशी कपूर का हाई शोल्डर ब्लाउज डिजाइन आपको रॉयल लुक देगा।
कटरीना कैफ की तरह आप भी डिजाइनर ब्लाउज सिलवा सकती हैं।
दीपिका पादुकोण का लूज स्लीव ब्लाउज बहुत प्यारा लग रहा है।
कंगना रनौत का डिजाइनर ब्लाउज ओणम के लिए बेस्ट रहेगा।
