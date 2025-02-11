डल त्वचा को भी चमकदार बनाएगा इन दो चीजों से बना ये फेस पैक
| Feb 11, 2025
मौसम बदलने के साथ ही त्वचा पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है.
कई बार स्किन बहुत डल होकर फटने भी लगती है.
ऐसे में अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो इन दो चीजों से बना फेस पैक ट्राई कर सकते हो.
इसके लिए आपको जरूरत होगी केवल बेसन और हल्दी की.
इस पैक को बनाने के लिए 2 बडे चम्मच बेसन में 1/4 चम्मच हल्दी मिला लें.
फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर घोल लें. फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करें.
जब यह पैक पूरी तरह से सूख जाए तो इसे ताजे पानी से धो लें.
आप हफ्ते में दो बार इस फेस पैक को लगा सकती हैं.
इसके अलावा खुद को हाइड्रेटेड रखें, इससे भी आपके चेहरे में निखार आएगा.
