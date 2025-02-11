डल त्वचा को भी चमकदार बनाएगा इन दो चीजों से बना ये फेस पैक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

मौसम बदलने के साथ ही त्वचा पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है.

Source: Bollywoodlife.com

कई बार स्किन बहुत डल होकर फटने भी लगती है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो इन दो चीजों से बना फेस पैक ट्राई कर सकते हो.

Source: Bollywoodlife.com

इसके लिए आपको जरूरत होगी केवल बेसन और हल्दी की.

Source: Bollywoodlife.com

इस पैक को बनाने के लिए 2 बडे चम्मच बेसन में 1/4 चम्मच हल्दी मिला लें.

Source: Bollywoodlife.com

फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर घोल लें. फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करें.

Source: Bollywoodlife.com

जब यह पैक पूरी तरह से सूख जाए तो इसे ताजे पानी से धो लें.

Source: Bollywoodlife.com

आप हफ्ते में दो बार इस फेस पैक को लगा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसके अलावा खुद को हाइड्रेटेड रखें, इससे भी आपके चेहरे में निखार आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Aashram 3 Part 2: जानें कब खुलेंगे 'निराला बाबा' के 'आश्रम' के द्वार!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.