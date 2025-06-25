एक बार जरूर ट्राई करें साउथ एक्ट्रेसेज की तरह ब्लाउज डिजाइन, बढ़ जाएगी खूबसूरती

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 25, 2025

आप किसी पार्टी-फंक्शन के लिए खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन चाहती हैं?

आप साउथ की इन एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.

आप नयनतारा की तरह बंद गले का ब्लाउज पहन सकती हैं.

पार्टी में आप तमन्ना की तरह हॉल्टर नेक ब्लाउज भी कैरी कर सकती हैं.

सिंपल लुक के लिए आप काजल की तरह स्लीवलेस ब्लाउज पहन सकती हैं.

बोल्ड लुक के लिए आप शोभिता की तरह बैकलेस ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं.

पार्टी में सबसे ज्यादा बोल्ड लगने के लिए आप सामंथा की तरह कोर्सेट ब्लाउज पहन सकती हैं.

