जाह्नवी कपूर का रॉयल गोल्डन लुक वायरल! शादी-ब्याह में ट्राई करें ऐसा लहंगा, बन जाएं पूरे फंक्शन का सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 01, 2025
जाह्नवी कपूर का ये क्रीम और गोल्डन टोन वाला लहंगा रॉयल लुक देने के लिए परफेक्ट है. बारीक एम्ब्रॉयडरी और हैंडवर्क इसे ग्रेसफुल बना रहा है.
जान्हवी का स्क्वेयर-नेक ब्लाउज पूरे ट्रेडिशनल लहंगे को एक मॉडर्न फील दे रहा है. अगर आप फ्यूजन लुक चाहती हैं, तो ये डिजाइन बेस्ट है.
जाह्नवी ने इस लहंगे के साथ नेट का दुपट्टा कैरी किया है, जो पूरे लुक में रॉयलिटी और एलिगेंस दोनों जोड़ रहा है.
उन्होंने नेकपीस, बड़े इयररिंग्स और कड़े पहने हैं जो वेडिंग या रिसेप्शन फंक्शन के लिए एकदम सही ज्वेलरी इंस्पिरेशन हैं.
जाह्नवी ने मेकअप को सिंपल और नैचुरल रखा है, न्यूड लिप्स और शार्प आइब्रो के साथ उनका ये आउटफिट पूरी तरह उभरकर सामने आ रहा है.
उन्होंने बालों को टाइट बन में बांधा है जो फेसकट को हाइलाइट करता है और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ बैलेंस बनाता है.
अगर आप किसी शादी, सगाई या फैशन इवेंट में जा रही हैं, तो ऐसा गोल्डन लहंगा आपका स्टाइल स्टेटमेंट बन सकता है.
ये लुक पूरी तरह दिखाता है कि कैसे एथनिक वियर में मॉडर्न ग्लैमर का टच लाया जा सकता है.
