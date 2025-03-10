पार्टी में पहनेंगी Kareena Kapoor की तरह यह ऑफ शॉल्डर ड्रेस तो एक्स को होगी जलन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

अगर आप भी पार्टी में सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आप करीना कपूर की तरह यह ऑफ शॉल्डर गाउन पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में करीना कपूर सिल्वर कलर का शिमरी ऑफ शॉल्डर गाउन पहन सकती हं.

इस थाई स्लिट गाउन में हर किसी की निगाहें केवल आपकी तरफ ही टिक जाएंगी.

इस ऑफ शॉल्डर गाउन के साथ आप डायमंड नेकपीस कैरी कर सकती हैं.

बता दें कि करीना कपूर यही गाउन पहनकर आईफा अवॉर्ड्स में शामिल हुई थीं.

आप इस सिल्वर गाउन के साथ अपने बालों को खुला रख सकती हैं.

अपने लुक को आप हाई हील्स के साथ पूरा कर सकती हैं.

इस गाउन के साथ आप न्यूड मेकअप कर सकती हैं, जो आप पर खूब फबेगा.

अगर आप भी करीना कपूर की तरह लुक बनाती हैं तो आपके एक्स को भी जलन होगी.

