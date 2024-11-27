वेडिंग सीजन में चार चांद लगाएगा Nayanthara का साड़ी लुक, आप भी करें ट्राई
Pratibha Gaur
| Nov 27, 2024
व्हाइट साड़ी के साथ ऑरेंज ब्लाउज पार्टी में आपके लुक को सबसे ज्यादा आकर्षक बना देगा.
आप नेट की साड़ी भी पार्टी में पहन सकती हैं. नयनतारा की तरह इस ग्रीन साड़ी को कॉपी करें.
येलो कलर की कांजीवरम साड़ी भी आपको पार्टी में परफेक्ट लुक देगी.
नयनतारा की तरह ब्राउन शेड की साड़ी अपने अपने स्किन टोन के हिसाब से चुन सकती हैं.
आप पार्टी में नयनतारा का ये ग्रीन साड़ी लुक भी अपना सकती हैं.
इस फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.
आप साड़ी के साथ नयनतारा की तरह गोल्डन नेकलेस भी कैरी कर सकती हैं.
नयनतारा की तरह इस ब्लू साड़ी में भी आप कमाल लगेंगी.
